BBB 21: site aponta quem tem mais chance de vencer

04/05/2021



Hoje (4) é a final do Big Brother Brasil 21 (BBB 21). Entre os participantes, restaram Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette – e vão descobrir, logo mais, qual dos três será o grande vencedor do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Com cem dias de programa, o público acompanhou as brigas, romances, discussões e muita cachorrada das vinte pessoas que moraram na casa. Nesse caminho, uma participante se destacou e virou a queridinha do público, tendo as maiores chances de levar o grande prêmio: Juliette Freire. A paraibana tem sua trajetória no BBB 21 marcada por desentendimentos, ataques e muita diversão.

Por isso, o site de apostas Betfair.net, especializado em cálculo de probabilidades, analisou a trajetória de Juliette no BBB 21 e apontou as chances de vitória da sister durante o jogo.

Desconhecida do grande público, Juliette foi escolhida logo no começo para receber uma imunidade. Adotada pelos telespectadores após ser excluída pelos outros participantes, a sister teve uma subida meteórica e desbancou nomes famosos e já queridos do público.

Com uma torcida gigante de cactos – nome do seu fã clube –, ela apareceu com cada vez mais chances de levar o prêmio. Confira a ascensão de Juliette.

No dia 12 de fevereiro, Juliette ocupava a segunda posição no ranking da Betfair.net, com 20% de chances de vitória, atrás de Gilberto, que aparecia com 25%.

Sua subida continuou e Juliette desbancou Gil do Vigor no primeiro lugar. No dia 28 de fevereiro, a sister registrava 28% de chances, resultado de um comentário de Nego Di.

Já em 7 de março, após comentários de Projota, um dos “vilões” da edição, Juliette aumentou suas chances de vitória para 35%, na análise da Betfair.net.

Em 16 de março, Juliette descobriu que Gilberto estava fazendo fofocas por suas costas e sua indignação fortaleceu suas chances, subindo para 45%, segundo análise da Betfair.net.

Sua amizade conturbada com Viih Tube teve impacto em suas chances de vitória, especialmente quando Viih disse que Juliette não estaria feliz com sua vitória na Prova do Anjo. Por isso, em 20 de março suas chances subiram para 50%.

Na reta final do jogo, Juliette e Fiuk se aproximaram e até se casaram de brincadeira. Mas a relação da dupla já teve troca de farpas até por conta de uma cobertura de bolo. Em 23 de março, as chances de Juliette aumentaram para 55%, resultado desse desentendimento com o cantor.

Já no dia 8 de abril, Juliette já tinha sido alvo dos participantes por conta de uma cobertura de bolo feita por Fiuk, por confusão na prova do líder com Caio, fofocas feitas por Gil e comentários do Projota. Nesta data, a Betfair.net apontou que a sister tinha 60% de chances de vitória.

Com a eliminação dos participantes, a popularidade de Juliette cresceu e suas chances de vitória também. Na semana seguinte, Juliette já registrava 75% de chances de vitória e um número impressionante de seguidores nas redes sociais.

No dia 28 de abril foi definido o top 5 e Juliette consolidou ainda mais seu favoritismo, refletido em suas chances de vitória. No primeiro lugar disparado, a sister registrava 85% de chances de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Agora, no dia da grande final, Juliette já pode se preparar para sua vida de milionária, já que ela aparece com 96% de chances de ser a grande campeã do Big Brother Brasil 21 na análise da Betfair.net, encerrando uma trajetória incrível. Camilla de Lucas aparece em segundo lugar, com 3% de chances, seguido de Fiuk com 1%.

