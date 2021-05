04/05/2021 | 13:10



Karol Conká usou as redes sociais nesta terça-feira, dia 4, para anunciar o lançamento de sua nova música, Dilúvio! A canção será lançada meia-noite do dia 5, ou seja, próximo ao horário da final do BBB21, que irá terminar nesta terça.

Karol Conká foi uma das participantes mais polêmicas do reality show e foi eliminada com recorde de rejeição. A cantora publicou a divulgação de sua música no Twitter.

No Instagram, a rapper escreveu:

Dilúvio, meu novo single, hoje meia-noite.