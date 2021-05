Bruna Marquezine usa look de mais de 57 mil reais igual ao de Katie Holmes e rouba a cena ao quebrar vaso de loja de grife em São Paulo

04/05/2021 | 13:10



Bruna Marquezine está dando o que falar nas redes sociais por conta de suas mais recentes aparições em público! Após aparecer no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, dia 3, com look idêntico ao já usado por Katie Holmes, a atriz voltou a chamar a atenção durante passeio por shopping de luxo em São Paulo.

Primeiro, a atriz foi clicada com um casquinho e top de tricô na cor cinza, combinando com calça jeans e sandálias, além de uma máscara de proteção contra a Covid-19. O look deixava a barriga da atriz à mostra e chamou a atenção das fashionistas por ser igual ao da atriz de Hollywod. Para completar, o valor salgado da produção ainda virou assunto n internet.

Segundo a revista Glamour, as peças são da grife Khaite e podem ser encontradas por um valor altíssimo! O top básico custaria cerca de quatro mil e 462 reais, enquanto o cardigã chega ao impressionante valor de 19 mil e 654 reais. Já o sapato da JW Anderson custaria algo em torno de oito mil e 465 reais, enquanto a bolsa Bottega Veneta não sai por menos de 23 mil e 360 reais! Já a máscara, da grife Stella McCartney, gira em torno de mil e 198 reais, totalizando o valor de 57 mil e 139 reais o look completo!

Mas não foi apenas o look luxuoso de Bruna que acabou virando assunto! Ainda quando estava em São Paulo, a atriz esteve em um shopping de luxo da capital paulista passeando, quando acabou derrubando e quebrando um vaso de uma loja de grife.

Bem-humorada, ela mostrou o momento nas redes sociais e deu a entender que teria pagado pelo prejuízo! Ainda segundo a revista, a peça é feita em cristal Murando com pó de ouro, é de Paul Bassni, e custa 870 reais!