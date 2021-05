04/05/2021 | 12:12



Um adolescente de 14 anos, armado com um facão, matou dois alunos e uma professora na Creche Aquarela Berçário, no município de Saudades, localizado no oeste de Santa Catarina, na manhã desta terça-feira, dia 4. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o adolescente entrou na unidade educacional e começou a golpear professores e alunos. Uma professora foi socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o hospital em estado grave. Três óbitos foram confirmados. O adolescente foi apreendido. A ocorrência chocou a pequena cidade catarinense, que tem apenas 9,7 mil habitantes.