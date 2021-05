Modelo que diz ter ficado com Tristan Thompson recebe mensagem de Khloé Kardashian

04/05/2021 | 12:11



Segundo informações do site Daily Mail, Khloé Kardashian teria enviado uma mensagem para Sydney Chase, modelo que diz ter ficado com Tristan Thompson. Esta não é a primeira vez que a empresária do clã Kardashian-Jenner sofre com boatos de supostas traições.

O site diz que o portal Shade Room afirmou que Sydney postou e apagou uma captura de tela que mostrava Khloé entrando em contato com ela em meio às alegações de traição. A captura mostrava as seguintes mensagens:

Ei Sydney, aqui é Khloé. Agradeceria se nossa conversa pudesse permanecer confidencial.

Na última semana, Sydney alegou que teve contato pela última vez com Tristan um dia depois que Khloé deu uma festa de aniversário para a filha True, fruto do relacionamento com Tristan.

A modelo explicou a situação em um clipe do TikTok, depois de alegar ter tido um caso com Tristan em janeiro. Ela contou que o jogador de basquete afirmou ser solteiro. Em uma entrevista, ela chegou a dizer:

- Nós tínhamos relações anteriores, então descobri que ele estava em um relacionamento e terminei as coisas.