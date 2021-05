Filha de Gerson Brenner consegue arrecadar dinheiro para comprar carro adaptado ao pai

04/05/2021 | 12:11



Vitória Brenner, também conhecida como Vica Brenner, anunciou que conseguiu arrecadar dinheiro o suficiente para comprar um carro adaptado para o pai, Gerson Brenner! Recentemente, a estudante abriu o jogo sobre o fato de o ator, que foi baleado em 1998 e ficou em coma por 15 dias, não sair de casa há 22 anos.

Por meio do Instagram, ela postou um vídeo em que relembra a trajetória da campanha de arrecadação do dinheiro e, na legenda, agradeceu:

Conseguimos comprar o carro adaptado! Não existe outra forma de começar esse post além de: OBRIGADA! Obrigada a você que compartilhou com os seus amigos, obrigada a você que doou o que pôde para fazer esse sonho acontecer. Obrigada por acreditarem na força de todos nós JUNTOS por um único propósito. Confesso que fiquei espantada de ter dado tão certo. Eu sabia que meu pai era querido, mas vocês me surpreenderam das melhores formas possíveis. Só consigo sentir gratidão por tudo, por todo esse processo. Tiveram dias que eu tive medo de dar errado, tiveram dias que eu tive certeza de que íamos conseguir... foram muitas noites sem dormir - praticamente viciada no site da vaquinha.

Em seguida, continuou:

Foram milhares de famosos sendo importunados com as minhas mensagens, foram vocês me aguentando no Stories todo santo dia pedindo para compartilharem, foram VOCÊS! Eu nunca conseguiria sozinha. Deixo aqui todo meu agradecimento, acho que a ficha ainda não caiu, sabe? SOCORRO! DEU CERTO! Eu sempre acreditei no meu otimismo, na minha fé, na boa intenção, apesar de algumas vezes durante esse processo ter tido minha índole, minha verdade, contrariada por alguns (poucos), apesar de ter recebido algumas mensagens com más intenções, NADA DISSO foi tão forte quanto à corrente do bem, da verdade, da transparência. Confesso que meu sonho era fazer algo grandioso por ele. Meu sonho é ser 1% do que todos vocês me contam que ele era.

No total, ela conseguiu arrecada pouco mais de 120 mil e 608 reais. A meta era de 150 mil, mas foi possível comprar o veículo com 30 mil reais a menos, segundo Vica contou.

Além disso, anunciou outra novidade:

Também conseguimos encomendar uma cadeira de rodas nova (a dele estava velha e ele praticamente não cabia mais nela de forma confortável), a nova é completamente personalizada para o tamanho e para as necessidades do meu pai (O prazo é de 90 dias, vai demorar um pouquinho pra chegar). P.S.: Ainda não estamos com o carro porque estou alinhando a parte da documentação, mas aguardem os próximos capítulos, preparem os lencinhos, eu vou entregá-lo logo.