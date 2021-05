Irmã de Fiuk desmente boatos de que Fábio Jr. teria quebrado vaso após declarações do filho no BBB21: - Aí foi demais

04/05/2021 | 12:11



Depois que Fiuk declarou no BBB21 que a condição financeira de sua família não estava nos melhores momentos, diversos boatos de que Fábio Jr. teria ficado furioso com a fala do filho - e, até mesmo, quebrado um vaso - surgiram nas redes sociais. Essas informações, no entanto, foram sendo desmentidas através das redes sociais.

Tainá Galvão, irmã de Fiuk, publicou no Stories de seu Instagram o print de uma notícia que falava sobre o suposto acontecimento e incluiu um gif afirmando que se tratava de uma fake news. Em seguida, ela publicou um curto vídeo no qual declarava estar chocada com a situação:

- Não sei se dou risada, se eu choro ou se fico revoltada. Fábio Jr. quebrou vaso? Aí foi demais.

A influenciadora ainda compartilhou um print que dizia que o pai de Fiuk havia sido internado após passar mal com as declarações do filho, apontando que a informação também era falsa. O perfil oficial de Fiuk no Instagram também sinalizou que essa situação não havia ocorrido.