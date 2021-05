Última madrugada do BBB21 é marcada por lágrimas, risadas e nostalgia: - A gente teve uma trajetória muito linda

04/05/2021 | 11:10



A grande final do BBB21 se aproxima e, com ela, os ânimos dos finalistas estão nas alturas! Com apenas três confinados restantes dentro da casa, o tradicional jogo da discórdia foi substituído por uma dinâmica na qual os participantes deveriam destacar seus pontos fortes dentro do jogo, além de terem recebido mensagens por vídeo de seus familiares. No fim, rolou até mesmo guerra de travesseiros!

A noite da última segunda-feira, dia 3, foi marcada por bastante choro por parte do trio ao receber mensagens de suas famílias. A primeira a se emocionar foi Camilla de Lucas, que foi parabenizada pelos pais por sua participação. Juliette também ouviu um áudio dos pais, que expressaram saudades da maquiadora.

Já Fiuk ouviu da mãe, Cristina Karthalian, que foi acompanhado por ela durante toda a sua trajetória dentro do programa - e recebeu uma surpresa e tanto de Fábio Jr.! O artista iniciou sua mensagem cantando a música do filho, Amor da Minha Vida, e ainda terminou sua mensagem mandando um beijo não apenas para Fiuk, mas também para Juliette e Camilla.

Mas isso não foi tudo! O trio ainda teve que falar porque merece ganhar o BBB21, justificando suas trajetórias até a final. Camilla de Lucas, por exemplo, destacou sua estratégia mais observadora para chegar até a final:

- Meu ponto forte aqui dentro foi olhar, observar muito bem. Eu entendo quando a gente mora em um lugar em que a gente tem que ficar muito atento a tudo o que acontece. Isso também me fez fugir de vários paredões, porque acabei criando alianças com pessoas que, obviamente, tinham a questão sentimental, mas que parecia ser mais próximo ao que eu via como honesto.

Já Fiuk falou sobre seu jogo limpo e sua sinceridade desde o início do programa:

- Acredito que entrei aqui com o que eu tenho, que é sensibilidade e transparência. Sempre fui muito fiel a isso. Nunca me senti o dono da razão aqui, mas sempre fui muito transparente. Nunca fui cabeça dura, talvez tenha sido um ponto.

Juliette, por fim, admitiu que sua visão sobre como se comportar durante o jogo mudou muito desde o começo da edição, e destacou que aprendeu a se encontrar dentro da casa com o tempo:

- Entrei aqui achando que ia arrasar, que meu ponto forte seria a empatia. Aprendi muito a me colocar no lugar do outro antes de julgar. Ouvir as pessoas antes de me posicionar. Jurava que a empatia ia me levar longe, quando cheguei aqui percebi que não era fácil. Que as pessoas não queriam ouvir e ter o acolhimento que eu queria dar. Quando vi que as pessoas não queriam, eu me perdi. E me perdi de mim. Fiquei desesperada, não conseguia ser eu. Depois fui me resgatando aos poucos.

Os brothers ainda falaram sobre a expectativa de voltar ao mundo real e sobre as saudades que irão sentir uns dos outros - mas é claro que também fizeram comentários sobre outros participantes! Camilla e Juliette acabaram falando de Fiuk durante uma conversa entre os três, e afirmaram que o rapaz possui duas personalidades: o Fiuk normal e o Seu Fiuk:

- Eu gosto do Fiuk e odeio Seu Fiuk, brincou Juliette;

- Eu também não gosto do Seu Fiuk. Outro dia Seu Fiuk ficou bolado comigo porque entendeu algo errado. Olha que ainda era de noite, imagina se fosse de manhã; concordou Camilla.

O cantor, por sua vez, declarou ter gostado do trio que chegou na final:

- Uma coisa só eu fico feliz disso tudo: ninguém votou em ninguém aqui.

Mais tarde, enquanto Juliette e Fiuk conversavam, a maquiadora voltou a falar sobre as desavenças que teve com o colega:

- Eu lembro um dia que eu estava na cozinha, até passou no VT da gente, eu estava olhando no seu olho, gritando para você me escutar. Falando tudo que eu estava pensando de verdade e você duvidando. Você estava blindado. Eu vi: ele não quer me escutar.

Fiuk, por sua vez, admitiu que duvidava muito da paraibana na época:

- Eu pensava que você criava situações, não vou negar.

Já em conversa com Camilla de Lucas, Juliette falou sobre a história que ela e a amiga construíram ao longo do programa e admitiu que foi protegida pela influenciadora diversas vezes:

- Eu acho que aqui a gente teve uma trajetória, também, muito linda juntas, pontuou Camilla;

- Foi. Longe e ao mesmo tempo parecidas. Eu acho. De falar bem uma da outra, de acreditar uma na outra. E pensar parecido. Você precisou me defender mais. A verdade é essa. Isso aí eu assumo. Eu sou um problema, eu sempre soube que sou um problema; apontou Juliette.

A noite terminou assim: com clima de nostalgia, gratidão e guerra - de travesseiros! Cantando a música-tema do Big Brother Brasil, Vida Real, os três pularam nas camas do quarto cordel e finalizaram a última madrugada dentro da casa mais vigiada do Brasil com diversas risadas.