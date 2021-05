Eduardo Costa diz estar sendo ameaçado após lançamento de música: Agora ando com seguranças

04/05/2021 | 10:10



Eduardo Costa afirmou que precisou contratar seguranças para se sentir mais protegido diante das ameaças que estaria sofrendo após o lançamento da música Cuidado, que na letra faz críticas a atual situação do Brasil.

Para a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ele afirmou que não acredita de fato nas ameaças, no entanto, preferiu contratar uma equipe para se proteger e cuidar de sua família:

- Já teve várias mensagens no Instagram, Facebook e a gente fica meio com medo. Mas estou andando com segurança, nunca andei, mas agora estou. Sempre andei de forma tranquila, mas agora minha preocupação é minha filha, minha família. Estou procurando o máximo proteger eles. Eu acho que a música foi um grande sucesso e nem acredito nessas ameaças. Acho que isso é mais gente ruim querendo causar do que ameaça. Mas não custa prevenir. Não vou pagar pra ver", afirma o cantor, que garante que a canção não é direcionada a algum partido específico.

Ele, que recentemente desabafou sobre a relação entre Leonardo e Gusttavo Lima, falou sobre as ameaças após um suposto áudio atribuído a ele vir à tona. Fábia Oliveira divulgou trechos do que seria a declaração do cantor sertanejo, afirmando que sua família já recebeu ameaças.

- Estou bem, mas o lançamento dessa música me preocupou um pouco. Meu preocupou não no sentido de ameaça a minha pessoa. Essa noite não dormi nada. Estouraram foguete aqui na rua de casa e minha filha já recebeu ameaças. Minha mãe, meus irmãos também já receberam ameaças. Nessa hora não vou mentir que dá uma certa preocupação, um certo medo, sabe? (...) Agora, por exemplo, eu estou no estúdio. Eu não ando com segurança, mas hoje eu estou com dois seguranças, porque eu não conheço esse povo, né gente? Eu não fiz música pra ninguém, nem pra um lado e nem pro outro. Eu não tenho medo de ninguém não, mas quando se trata da minha família, eu tenho medo sim. Minha família é a coisa mais importante que eu tenho. (...) Mas isso não vai me impedir e me acuar não. Eu vou me proteger, cuidar de mim, da minha família. A música é o maior sucesso que já vi na minha vida. Não só sucesso meu, eu nunca testemunhei um sucesso desse tamanho, teria dito ele.