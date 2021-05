Biografia de príncipe Harry e Meghan Markle ganhará nova edição com mais detalhes e especialista afirma: - Essa realmente será a gota d'água

04/05/2021 | 10:10



Eita! Parece que a reconciliação entre príncipe Harry e sua família deve sofrer mais obstáculos. Isso porque a biografia que conta a história da saída de Harry e a esposa, Meghan Markle, da família real, irá ganhar novos capítulos. Segundo informações do jornal inglês The Sunday Times, o livro Finding Freedom, escrito por Omid Scobie e Carolyn Durand terá um relançamento no verão do hemisfério norte e terá passagens mais detalhadas sobre a polêmica entrevista para Oprah Winfrey, as acusações de que Meghan teria praticado bullying, além da morte de príncipe Philip.

Duncan Larcombe, que escreveu o livro Prince Harry: The Inside Story, opina que não haverá chance de reconciliação caso a nova edição da biografia divulgue ainda mais detalhes negativos sobre a realeza ou dê mais detalhes sobre as conversas que a família teve durante o reencontro que aconteceu no velório de Philip. Para a Closer Magazine, Larcombe deu os seguintes detalhes:

- Essa realmente será a gota d'água. Será isso - nunca haverá chance de reconciliação e a confiança será quebrada. Como alguém da família real irá confiar neles de novo se os detalhes íntimos das conversas forem divulgados? Por que alguém iria querer ter algo a ver com eles de novo? Esses capítulos serão extremamente reveladores quanto à ruptura da realeza agora e como ela estará no futuro.

Além das polêmicas, os novos capítulos do livro irão revelar detalhes sobre os acordos milionários que o casal fez com o Spotify e a Netflix, além de contar mais detalhes sobre a vida na Califórnia e também sobre a decisão da Rainha Elizabeth II ter excluído ambos de serviços da família real. A nova edição estará à venda a partir do dia 5 de agosto.

Apesar de indícios indicando que Harry e o irmão, príncipe William, estariam conseguindo reconstruir a relação, esse novo livro pode ser um balde de água fria. Uma fonte contou:

- A entrevista para a Oprah detonou uma bomba embaixo da família real e a maioria deles ainda está em choque. O livro não irá ajudar.

Larcombe ainda opina:

- O que quer que seja dito será uma bomba - todo mundo está tão dominado pela situação. Mas temos esperança de que Harry e Meghan foram encorajados pelo recente progresso feito durante a viagem de Harry ao Reino Unido... para que eles não façam mais estragos.

Além disso, caso haja indícios de que o casal deu informações aos autores do livro, será o fim para eles.