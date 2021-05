Saiba como se inscrever na próxima edição do 'Big Brother Brasil'

04/05/2021 | 09:21



As inscrições para o Big Brother Brasil 22 estão abertas desde 29 de abril. Porém, no dia seguinte, Tiago Leifert anunciou que a candidatura foi suspensa em algumas regiões do País, devido a uma alta demanda no site. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do programa disse que ainda não tem novas informações sobre quando irá acontecer a reabertura de inscrições. Mas, durante o comunicado, Leifert revelou que isso iria ocorrer em breve.

Sobre a seleção de participantes, o apresentador alertou: "Olha só, são mais de 85 perguntas, tem que mandar o vídeo. Não é só botar o nominho lá não. Capricha", disse Leifert, durante o programa. Boninho compartilhou a fala de Tiago nas redes sociais e reforçou o convite: "Bora correr atrás! É BBB 22 inscrições abertas, mas só valem as completas com questionário e vídeo. Vagas limitadas!".

Caso você já queira estar preparado para participar da atração no ano que vem, separamos um passo a passo para se candidatar ao BBB 22.

Para participar do processo seletivo, as inscrições deverão ser feitas no site do programa no Gshow (https://gshow.globo.com/). Depois de acessar o link específico, você deverá:

- Selecionar a região do país onde você vive

- Aceitar todas as regras e condições de uso lá disponíveis

- Cadastrar seus dados pessoais

- Responder todas as perguntas do questionário (o candidato não poderá efetuar qualquer alteração no questionário, depois que for enviado)

- Enviar no mínimo três e no máximo dez fotografias suas, que sejam atuais e coloridas

- Informar links de perfis em redes sociais, sendo que este perfil deve ter, no mínimo, cinco fotos do candidato disponíveis para acesso

- Enviar um vídeo, contendo no máximo cinco minutos de gravação de sua imagem e voz, com conteúdo livre

"Não é para fazer dancinha! O vídeo é um depoimento. Sinta-se como se estivesse no confessionário, conta pra gente quem você é, sua personalidade, porque que a gente deve te selecionar. Pode abrir seu coração, o processo é sigiloso, é entre nós, então fala a real, a gente quer te conhecer", diz Tiago Leifert em um vídeo publicado no perfil oficial do BBB, no Instagram.