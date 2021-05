04/05/2021 | 09:11



Danilo Gentili usou o Twitter no dia 3 de maio para informar os fãs e seguidores que testou positivo para a Covid-19.

O humorista explicou que estava se cuidado e apenas saindo para trabalhar, mas que mesmo assim foi contaminado pelo vírus.

Ele ainda pediu que os fãs orassem pela sua melhora e explicou que não pode tomar medicamentos, sem especificar os motivos.

Eu me cuido. Sem ser o trabalho não saio pra lugar nenhum, até mesmo por preocupação com a minha mãe. Mesmo assim testei positivo para Covid hoje. Praticamente não posso tomar nenhum medicamento e por isso conto com as orações de vocês nesses próximos dias. Obrigado, pessoal, escreveu ele.