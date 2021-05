Produtor e DJ que trabalhou com Martin Garrix morre aos 28 anos

04/05/2021 | 09:11



No dia 2 de maio, foi revelado que o DJ e produtor Pierce Fulton morreu no dia 29 de abril, aos 28 anos de idade. A notícia foi divulgada pelo irmão mais velho do artista, Griff Fulton, que emitiu uma declaração na qual não especifica a causa da morte, mas, de acordo com a People, indica que ela ocorreu após uma séria luta contra problemas de saúde mental:

Quebra meu coração compartilhar com vocês que Pierce faleceu na noite de quinta-feira após uma trágica luta com sua saúde mental. Pierce era incrivelmente cheio de vida, amor e criatividade inimaginável. Ele era gentil, atencioso, bobo e doce. Ele amava muito todos vocês e queria dar-lhes tudo o que tinha; e ele tinha muito para dar.

Fulton de destacou no cenário da música eletrônica, principalmente após lançar a faixa Waiting for Tomorrow em colaboração com Martin Garrix, em 2018. Seu último lançamento, o álbum Keeping the Little Things, ocorreu no segundo semestre de 2020.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a família realizou uma cerimônia de luto online - e ainda destacou que pretende fundar uma instituição em homenagem a Pierce para apoiar todos que lutam contra doenças da saúde mental. Pierce deixa os pais, o irmão e a irmã, além da esposa.