Fã pede mutirão por Juliette em post de Tatá Werneck sobre Paulo Gustavo e a atriz rebate: Vocês estão malucos

04/05/2021 | 09:11



Uma mensagem inconveniente fez com que Tatá Werneck ficasse revoltada nas redes sociais! A humorista usou o Twitter para falar sobre o estado de saúde do melhor amigo, o ator Paulo Gustavo, e pediu que os fãs orassem pela melhora dele, que está há quase 50 dias internado em decorrência da Covid-19. Tatá, então, se deparou com a resposta de um internauta, que pediu para que ela não se preocupasse com esse tipo de coisa e focasse no mutirão de votos para Juliette ganhar o BBB21.

Para de se preocupar com essas coisas, Tatá. Puxa mutirão pra Juliette, o importante é fazer ela campeã. As torcidas vizinhas tão puxando mutirão pro Fiuk, escreveu a pessoa.

Indignada, a humorista escreveu:

Olha o que sou obrigada a ler num momento como esses. Vocês estão malucos? Vocês tem coragem mesmo de escreverem esse tipo de mensagem? Sua imbecil! A Juliette não merece ter perto dela uma pessoa sem coração com você.

Tatá ainda ganhou apoio de diversos outros seguidores, que também se chocaram com a insensibilidade do internauta. Outros apontaram que a conta no perfil do Twitter seria falsa e, portanto, o usuário apenas estaria se passando por um fã do BBB.

Paulo Gustavo

A amiga de Paulo resolveu se pronunciar após a equipe dele divulgar que houve uma piora no quadro clínico do ator.

À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa. Infelizmente, a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade, disse o comunicado da segunda-feira, dia 3.

Tatá, que vem organizando corrente de orações para Paulo, suplicou por ajuda:

Eu imploro a vocês com todo amor: tirem um minuto do tempo de vocês e peçam para que Paulo Gustavo veja o filhos crescerem. Por favor. Quem puder. Por favor . Eu peço com todo amor, escreveu ela.