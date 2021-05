LeBron James diz que quem criou o torneio 'play-in' na NBA 'merece ser demitido'

04/05/2021 | 09:06



Nem mesmo LeBron James escapou das polêmicas envolvendo o novo formato de pós-temporada criado pela NBA. O astro do Los Angeles Lakers é mais um a reclamar do torneio "play-in", que consiste em uma repescagem entre o sétimo e 10.º colocados de cada conferência antes dos playoffs.

"Quem inventou essa m... merece ser demitido", disse LeBron James. Antes dele, o dono do Dallas Mavericks, Mark Cuban, e a estrela da franquia, o armador esloveno Luka Doncic, foram outras personalidades da NBA a expressarem críticas públicas ao novo formato.

Em seu segundo jogo desde o fim de março, LeBron James atuou por 28 minutos e anotou 19 pontos, seis assistências e sete rebotes contra o Toronto Raptors, no domingo, porém precisou ser poupado no último quarto alegando dores no tornozelo direito, o mesmo da lesão que o afastou por 20 jogos. O craque foi reavaliado na segunda-feira e não entrou em quadra contra o Denver Nuggets.

Os atuais campeões da liga estão em quinto lugar na Conferência Oeste e agora estão envolvidos em uma disputa tripla com os Mavericks e o Portland Trail Blazers. As três equipes estão muito próximas na tabela de classificação, mas por enquanto os Blazers são os que estão fora da zona de vaga direta aos playoffs, ocupando a primeira posição que dá direito ao torneio "play-in".

Entretanto, o time de Portland vem em uma sequência embalada e ameaça tirar o posto dos Lakers, que estão logo acima da tabela de classificação. Os dois times se enfrentam nesta sexta-feira, no Oregon.

Além de enfrentar o rival pela vaga direta, os Lakers terão uma sequência dura de confrontos nessa semana, tendo que enfrentar Los Angeles Clippers e Phoenix Suns até domingo, equipes que ocupam, respectivamente, a terceira, a quarta e a primeira colocações na mesma conferência.