Star Wars: você já pode comprar um tênis do Baby Yoda

Bianca Bellucci

04/05/2021 | 07:18



Saído da série The Mandalorian, Baby Yoda – ou Grogu, como é seu verdadeiro nome – se tornou um dos personagens mais adorados de toda a franquia Star Wars. Tanto é que a máquina de merchandising não parou de produzir novos produtos desde sua estreia, em 2019. Após a capinha para Echo Dot, os fãs podem agora adquirir um tênis do Baby Yoda.

Modelo exclusivo da loja FUN.com, o tênis do Baby Yoda foi nomeado de The Child Unisex Mandalorian Shoes. Ele é do tipo cano alto e tem vários pequenos desenhos do personagem nas laterais. A língua, por sua vez, traz uma reprodução da cabeça de Grogu. A fabricante afirma que todos os detalhes do calçado são feitos à mão.

É importante ressaltar que a peça é oficialmente licenciada pela Disney. Ela faz parte de uma série de produtos inspirados nos personagens de Star Wars e vendidos na loja virtual. Dentre eles, vale destacar o tapete de Wampa e a fantasia de C-3PO.

O tênis do Baby Yoda está em pré-venda. É possível adquiri-lo por US$ 39,99 (cerca de R$ 215) em diferentes tamanhos adultos. A previsão de entrega está marcada para junho. A FUN.com, no entanto, não está realizando entregas no Brasil por causa da pandemia de covid-19.

Na galeria, veja o tênis do Baby Yoda em detalhes: