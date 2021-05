Star Wars Day: comemore com cinco jogos inspirados na saga

Bianca Bellucci e Marcella Blass

Do 33Giga



04/05/2021 | 06:18



Hoje (4) é comemorado mundialmente o Star Wars Day. Apesar de não ser uma data oficial, os fãs costumam aproveitar o dia para fazer cosplay, maratonas dos filmes ou simplesmente usar uma camiseta com referências à saga. Para te ajudar a comemorar com muita diversão – e segurança, em tempos de pandemia –, o 33Giga lista cinco jogos para Android e iOS inspirados na franquia.

Star Wars: Galaxy of Heroes

Nesta primeira sugestão para comemorar o Star Wars Day, você tem liberdade para criar e personalizar um esquadrão com os personagens de todas as eras de Star Wars. Com isso feito, sua missão é batalhar em turnos enfrentando inimigos e chefões para elevar sua experiência de jogo. Download: Android e iOS.

LEGO Star Wars: TFA

Um deleite para quem também é fã da LEGO, o jogo envolve batalhas de blaster, disputas no estilo arena e voos de alta velocidade com os personagens Rey, Finn, Poe Dameron, Han Solo, BB-8, Kylo Ren e General Hux. Para estimular a lógica ou simplesmente relaxar, também é possível usar o sistema de Multiconstruções para resolver quebra-cabeças. Download: Android e iOS.

LightSaber: Simulador de Sabre de Luz

Um aplicativo que simula o icônico sabre de luz da saga – com efeito sonoro e tudo. É possível personalizar seu acessório, escolhendo cor e punho. Depois, é só desafiar alguém para uma batalha virtual. Download: Android.

Star Wars: Card Trader by Topps

Um jogo para colecionar e trocar cartões virtuais, com opções de personagens, naves, droides que vão da saga clássica até o Episódio IX: A Ascensão Skywalker. São acrescentados novos colecionáveis digitais todos os dias. Quem conseguir completar coleções ganha mais bônus. Há compras dentro do app. Download: Android e iOS.

Star Wars Droids App by Sphero

A última sugestão para este Star Wars Day é um jogo que explora ambientes memoráveis da saga com quatro opções de droides. Cada um tem um ambiente próprio. Por exemplo, o R2-D2 pode visitar a Millennium Falcon, enquanto o R2-Q5 vai até a Estrela da Morte II. É possível usar o toque ou comandos de voz para controlar os robôs. Download: Android e iOS.