Água Santa bate Monte Azul de virada e mantém invencibilidade

04/05/2021 | 00:01



O Água Santa voltou a vencer no Paulista da Série A-2. Ontem à noite, em Olímpia, saiu atrás do Monte Azul, mas conseguiu colocar a bola no chão e alcançar a virada no fim: 2 a 1, resultado que manteve o Netuno invicto no torneio, agora com 25 pontos, na vice-liderança, cada vez mais perto da vaga nas quartas de final. Já o adversário permaneceu com dez, em 13º.

O apito inicial teve posse de bola do Água Santa. Aos 11 segundos, porém, o Netuno cedeu lateral para o Monte Azul, que construiu jogada desde o campo de defesa até Elvis ser lançado na ponta direita; ele passou pela marcação, cruzou e Júnior Paraíba completou para as redes, aos 42 segundos.

Aos 28, porém, o Água Santa empatou. Após cobrança de escanteio, desvio no primeiro pau fez a bola sobrar limpa para Bambam empurrar: 1 a 1.

No segundo tempo, o jogo era lá e cá. Até que, aos 44, Dada tentou de letra, a bola rebateu na zaga e voltou para o próprio camisa 7 mandar para o gol e decretar a virada.