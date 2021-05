Gol de pênalti dá vitória ao Tigre em visita ao XV de Piracicaba

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/05/2021 | 00:01



Um pênalti convertido por Léo Castro aos 50 minutos do segundo tempo fez com que o São Bernardo FC reencontrasse o caminho das vitórias no Campeonato Paulista da Série A-2. Ontem à noite, em visita ao XV de Piracicaba, o Tigre foi amplamente dominado pelo adversário, mas uma penalidade infantil nos acréscimos do confronto fez com que a equipe do Grande ABC vencesse novamente após três empates seguidos, chegando aos 16 pontos, na sexta colocação. Já os piracicabanos mantiveram os 19, no quarto lugar.

>O XV foi superior ao São Bernardo FC, que levou a campo o que tinha de melhor, mas demonstrou apatia e falta de criatividade. Mas teve sorte. Aos 24, Guilherme Garré errou o alvo. Aos 32, após rebote de Gasparotto, Gustavo Hebling acertou a trave.

Na segunda etapa o Nhô Quim seguiu com a posse de bola, mas um lance no último minuto definiu o jogo. Aos 49, Léo Castro sofreu pênalti e ele mesmo converteu, decidindo o triunfo aurinegro.