EC São Bernardo perde em casa para o Rio Claro e se complica na A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/05/2021 | 00:01



O EC São Bernardo se vê em situação cada vez mais complicada no Campeonato Paulista da Série A-2. Ontem à noite, em visita do Rio Claro, na estreia do técnico Oliveira à frente do time, o Cachorrão acabou perdendo por 1 a 0, resultado que deixa o time estacionado nos seis pontos, na penúltima colocação, dentro da zona de rebaixamento, faltando cinco rodadas para o fim da primeira fase. Já os visitantes foram aos 17, em quinto lugar.

A equipe alvinegra foi a campo com mudanças na escalação. Yuri, Alyson e Leandro Costa foram as novidades. Por outro lado, Felipe Souza e Victor Sapo foram barrados. Mais uma vez não faltou vontade ao Cachorrão, que conseguiu balançar as redes aos 29 minutos do primeiro tempo, mas a arbitragem assinalou impedimento duvidoso do atacante.

Na segunda etapa, aos oito, Daniel Cruz teve nova chance, mas errou por pouco. O castigo veio no minuto seguinte: Cesinha soltou a bomba de longe e acertou o canto de Allan Thiago: 1 a 0.