Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



04/05/2021 | 00:01



O Grande ABC começa hoje a aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais da educação com 47 anos ou mais. Em três cidades (Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), a finalização do esquema vacinal estava agendada para ontem, mas precisou ser adiada, devido ao atraso na entrega de novo lote de imunizantes.

Todas as cidades receberam ontem as grades com as segundas doses da Coronavac para os trabalhadores da educação. O grupo inclui professores, coordenadores pedagógicos, cuidadores, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, faxineiras, secretários de escolas, diretores e vice-diretores.

São Bernardo e Mauá começam a aplicar hoje. Na primeira, os profissionais precisam se cadastrar no site do governo estadual (vacinaja.educacao.sp.gov.br) e no site da Prefeitura (www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus).

As doses serão aplicadas no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.115, Parque Anchieta), das 8h às 12h e das 13h às 17h, e é preciso apresentar documento com foto, CPF e o comprovante da primeira dose.

Já em Mauá, os profissionais têm três endereços à disposição, a EE (Escola Estadual) João Paulo II (Rua Barnabé Costa, 57, Jardim Campo Verde), a EE Dona Marcelina Maria da Silva Oliveira (Rua Armando Bagnara, 75, Jardim Zaíra) e a EE Professora Therezinha Sartori (Rua Vitorino Dell’Antonia, 154, Vila Noêmia).

Os trabalhadores serão separados por turnos e faixa etária, da seguinte forma: das 9h às 10h (55 anos ou mais), das 10h às 12h (50 a 54 anos) e das 13h às 16h (47 a 50 anos). No local da vacinação, o profissional deverá apresentar CPF e comprovantes de residência e da primeira dose.

Em Ribeirão Pires, a segunda dose será aplicada amanhã, na Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm I (Rua 1º de Maio, 170). Das 8h às 12h, os profissionais acima dos 55 anos serão imunizados. Das 12h às 16h, será a vez da faixa etária entre 47 e 55 anos. Não haverá outra data para imunização.

Já em Rio Grande da Serra a aplicação da segunda dose ocorre entre amanhã e sexta-feira, no Complexo Educacional Primeira-Dama Zulmira (Rua José Maria Figueiredo, 491, Centro). Amanhã serão vacinados profissionais com 55 anos ou mais; dia 6 é a vez dos trabalhadores de 50 a 54 anos; e, por fim, dia 7, será vacinado quem tem entre 47 e 50 anos. O horário de atendimento será das 9h30 às 11h30 e das 13h às 15h30. É preciso levar documento com foto, CPF, comprovante de endereço e da primeira dose.

Em Diadema, a segunda dose será aplicada na sexta-feira, e em São Caetano, nos dias 10 e 11 de maio. Santo André informou que vai abrir nos próximos dias o agendamento para segunda dose.



ESTOQUE GARANTIDO

Todas as prefeituras do Grande ABC descartaram suspender a campanha de vacinação contra a Covid-19 por falta de doses. Segundo as administrações municipais, as cidades têm recebido nos prazos as grades para os públicos-alvos, tanto para a primeira quanto para a segunda dose, e não existem pacientes com as doses em atraso por falta de oferta.