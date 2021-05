Entidades querem derrubar veto que limita transparência em edital

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/05/2021 | 22:14



As entidades que representam os principais jornais do País deflagraram a campanha ‘Derrubada do Veto’, que tem como objetivo reverter o veto da Presidência da República à nova Lei de Licitações (14.133/2021), que determina a publicação das licitações e atos públicos em jornais impressos.



Com a decisão do presidente Jair Bolsonaro, órgãos públicos ficam desobrigados de publicar extrato do edital no Diário Oficial da União, de Estados e dos municípios e, até dezembro de 2023, os municípios ficam liberados de realizar divulgação complementar de suas contratações mediante publicação do extrato em jornal diário.



Na visão das entidades, o veto ao projeto dificulta a transparência de atos oficiais do poder público. Tanto que o lema da campanha é “quanto mais transparência com a coisa pública, melhor”.



“Ao vetar os artigos 54 e 175 do projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados, a Presidência da República não apenas diminui e muito essa possibilidade de milhões de brasileiros terem acesso à informação. Nos jornais impressos, (esse serviço) reforça o caráter documental dos editais. (Tirar essa possibilidade) Amplia o risco para a atividade (jornalística), que hoje gera mais de 200 mil empregos”, pontuou material assinado por série de entidades de classe.



Neste fim de semana, anúncios foram espalhados por jornais Brasil afora para chamar a atenção da sociedade sobre a seriedade do tema. Mostrou também uma inédita união das instituições, mostrando aos deputados a importância da validação dos dois artigos. Os vetos devem entrar nesta semana na pauta de análise da Câmara dos Deputados.



O movimento é capitaneado pela ABI (Associação Brasileira de Imprensa), Abio (Associação Brasileira das Imprensas Oficiais), ANJ (Associação Nacional de Jornais), APJ (Associação Paulista de Portais e Jornais), Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), Fenapro (Federação Nacional das Agências de Propaganda), Fenajore (Federação Nacional das Empresas de Jornais e Revistas), Adjori-BR (Associação Nacional dos Jornais do Interior do Brasil) e Sindijori (Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares).