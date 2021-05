Aline Melo

Do Diário do Grande ABC

Com agências



04/05/2021 | 00:01



Depois de seis dias sem registrar mais de 40 mortes diárias por Covid, o Grande ABC ultrapassou ontem a marca de quatro dezenas de óbitos em decorrência de contaminação pelo novo coronavírus. Foram registrados 41 óbitos, sendo 15 em Santo André, 14 em São Bernardo, cinco em São Caetano, cinco em Mauá e dois em Diadema. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não notificaram vítimas fatais nas últimas 24 horas.

Com relação aos casos confirmados da doença, a região chegou a 179.255 pessoas contaminadas, das quais 164.974 pacientes já se recuperaram. O Grande ABC ainda aguarda o resultado de 141.104 exames. A região encerrou abril como o mês mais letal desde o início da pandemia, com 1.149 morte contra 1.087 em março, mês que até então tinha o maior acumulado de óbitos para o período.

São Bernardo segue como a cidade com o maior número de casos e mortes, 69.020 e 2.228, respectivamente. Santo André tem 51.178 contaminados e 1.179 óbitos; Diadema tem 23.567 infectados e 1.013 vítimas fatais; Mauá tem 15.889 confirmações da doença e 877 perdas. São Caetano tem 10.953 casos e 663 mortes; Ribeirão Pires tem 5.963 contaminações e 271 óbitos; e Rio Grande da Serra tem 2.685 pessoas infectadas e 80 vítimas fatais.

A região já tem 463.391 pessoas vacinadas, sendo que 253.569 delas já tomaram as duas doses. As cidades do Grande ABC registraram ontem o maior número de vacinas aplicadas em um dia desde 26 de abril, com 13.674 doses aplicadas.

No Estado de São Paulo, já são 2.926.516 casos e 97.172 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Entre o total de infectados, 2.606.926 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 301.086 foram internados e receberam alta hospitalar. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 78,2% e na Grande São Paulo é de 76,3%.

Em todo do Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, já são 14.779.529 pessoas contaminadas pela Covid e 408.622 falecimentos. O País contabiliza 13.336.476 pessoas que se recuperaram, cerca de 90% dos casos confirmados da doença.