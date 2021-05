Vereadores decidem apurar fura-fila da vacinação na FUABC

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



03/05/2021 | 22:02



As câmaras do Grande ABC se unem para investigar a origem do fura-fila da vacinação na FUABC (Fundação do ABC). Na semana passada, o Diário mostrou em primeira mão que aliados da presidente da entidade, Adriana Berringer Stephan, a despeito de figurarem em setores administrativos da organização, foram imunizados mesmo não figurando em categorias de prioridades definidas pelo PNI (Programa Nacional de Imunização).

Em Santo André, os 21 vereadores irão apresentar hoje requerimento em conjunto com série de questionamentos à direção da Fundação acerca do episódio. Líder do governo na casa, Professor Jobert Minhoca (PSDB) argumentou que o assunto trouxe preocupação em todos os parlamentares, independentemente de partido, e que, diante do quadro, o Legislativo andreense não pode fugir da responsabilidade de acompanhar o desfecho do caso.

“Como morador de Santo André, sempre pensei que o fura-fila que apareceria por aqui seria o Metrô. Mas o fura-fila veio na vacina, o que é muito triste”, disse. “Recebi muita mensagem de andreenses de 20, 30 e 40 anos que trabalham em escritórios cobrando a vacinação também. Sem entender os motivos pelos quais os administrativos da FUABC recebem a vacina e eles não. Por isso precisamos saber quem articulou, quem liderou e quem liberou as doses.”

No sábado, o prefeito Paulo Serra (PSDB) sancionou lei proposta pelo vereador Eduardo Leite (PT) estipulando multa a quem burlar a ordem de prioridade da vacinação na cidade – a pena varia de R$ 150 mil a R$ 300 mil (neste caso se o infrator for servidor público). “Quem tira vantagens em detrimento da vida do outro tem um gesto antiético, egoísta e merece punições severas. Nosso objetivo com este projeto é coibir essa má conduta e salvar vidas”, comentou o petista. “Vamos apurar a denúncia junto às prefeituras e exigir as providências cabíveis para este ato criminoso, irresponsável e mesquinho. Esta é a hora da vacinação dos grupos prioritários e atitudes como furar a fila da vacinação são no mínimo desumanas.”

Em São Caetano, o vereador César Oliva (PSD) promete levar o caso à já aprovada comissão especial de acompanhamento de contratos da cidade com a FUABC. “A cidade virou palco de vergonha nacional porque apadrinhados e pessoas próximas da direção da Fundação tomaram vacina antes dos grupos de risco”, disparou. “Nunca imaginei que estaríamos em um escândalo deste tamanho. Por isso temos de promover a fiscalização adequada”, emendou Oliva, que lembrou que Adriana comanda a instituição regional sob indicação de São Caetano.

A FUABC tem sustentado que não houve irregularidade na vacinação de funcionários do setor administrativo porque eles também são considerados colaboradores da área da saúde e, portanto, teriam direito às doses. Sobre o fato de o nome de oito trabalhadores próximos de Adriana aparecerem como integrantes de unidades de saúde na lista enviada à FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) para receber o imunizante, a Fundação alega erro na confecção da lista por parte da faculdade.

Fundação tenta abafar CPI com deputados

A direção da FUABC (Fundação do ABC) enviou ontem carta aos deputados Gilmaci Santos (Republicanos) e Heni Ozi Cukier (Novo), autores da lei que impõe multa de até R$ 150 mil a quem furar a fila da vacinação no Estado, se eximindo de culpa no escândalo do desrespeito à ordem de vacinação. O movimento de abafa acontece no mesmo dia em que Gilmaci, ao Diário, considerou pedir instalação de CPI para acompanhar a denúncia.

Na carta, o comando da FUABC, a cargo de Adriana Berringer Stephan, argumenta que a vacinação de aliados da presidência que atuam em setores administrativos foi feita em consonância com o PNI (Programa Nacional de Imunização) porque eles são classificados como trabalhadores da saúde.

Segundo a FUABC, houve “erros” na lista que foi enviada para a FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), que centraliza o pedido de doses para aplicação em colaboradores. E que, diante da falha, notificou o Ministério Público, solicitando retificação – funcionários administrativos foram apresentados como colaboradores de unidades de saúde.

A Fundação também transferiu a responsabilidade da vacinação ao centro universitário da FMABC, que montou comitê de contingência para tal finalidade. “No caso específico dos colaboradores mencionados pela reportagem, todos trabalham no complexo de saúde do campus do centro universitário da FMABC. A ordem de quem deve ser vacinado prioritariamente é definida pelo comitê de contingência, que já havia vacinado 800 pessoas de seu público interno antes de convocar os 80 colaboradores que constam na lista que embasa a denúncia.”