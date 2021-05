Gol no fim decreta rebaixamento do São Caetano no Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/05/2021



O São Caetano está rebaixado no Campeonato Paulista. Ontem à noite, o enredo de outros jogos se repetiu: o time foi valente, criou, soube se defender mas, no fim, sofreu gol que foi fatal no placar: 1 a 0 para a Inter de Limeira, no Estádio Major José Levy Sobrinho. O resultado sacramentou a degola do Azulão que, em 11 jogos, perdeu oito e empatou três, somando apenas três pontos, lanterna geral e do Grupo D. Do outro lado, a equipe limeirense se consolidou na vice-liderança da Chave A, com 15.

O técnico Paulinho McLaren mais uma vez mexeu no time, tentou deixar o time com marcação reforçada e, ao mesmo tempo, veloz no ataque. De certa forma, conseguiu segurar o ímpeto do adversário no primeiro tempo. Já na segunda etapa, aos 14, Walter serviu Guilherme Piracicaba, que exigiu grande defesa de Jefferson Paulino; a bola ainda bateu no travessão e ficou com o goleiro.

Na briga pela classificação, a Inter partiu para cima nos minutos finais. Aos 40, Bruno Xavier perdeu gol sem goleiro. Aos 44, foi a vez de Pedro do Rio cabecear, livre, para fora. Por fim, aos 49, após bola alçada na área, Rafael Santos ficou com a sobra, ajeitou no peito e, antes de a bola cair, emendou a bomba, no ângulo, sem chances para Luiz, determinando a vitória do time da casa.

“O futebol é muito dinâmico e muito rápido. Eu vi a oportunidade de jogar o Paulistão de novo pelo São Caetano. Não estava aqui antes, mas muita coisa errada aconteceu. A nova gestão pegou o bonde andando e tem tentado corrigir algumas situações. O time corre, busca. Eu acredito que essa situação não vem por acaso. O que você planta, você vai colher. Cada um sabe o que fez, o que poderia ter feito para ajudar. O clube fica, os jogadores saem. É muito fácil você transferir a responsabilidade para alguém, eu assumo a minha neste momento”, desabafou Luiz ao SporTV.