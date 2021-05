Pela transparência

Do Diário do Grande ABC



03/05/2021



A transparência no trato do dinheiro público está sob séria ameaça no Brasil. Inexplicavelmente, sem nenhuma justificativa plausível, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) decidiu vetar parte da Lei de Licitações que determina a publicação de informações sobre contratações de serviços e compras de produtos por União, Estados e municípios. Com isso, a partir de janeiro de 2024 será muito mais difícil ao cidadão comum saber como os governos gastam o que arrecadam com impostos. Além de impor entraves ao livre acesso a fatos de interesse geral, a medida põe em xeque a própria atividade jornalística, que em muito depende destas receitas para manter as contas em dia.

Com o número 14.133/21, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, aprovada pelo Congresso, foi sancionada em 5 de abril por Bolsonaro com 26 vetos, entre eles, o parágrafo 1 do artigo 54, que desobriga a publicação de extrato do edital nos diários oficiais da União, do Estado e dos municípios, e o parágrafo 2 do artigo 175, que deixa de obrigar, até dezembro de 2023, os municípios a realizar publicação complementar de suas contratações mediante divulgação do extrato em jornal diário. Trata-se de grave atentado à lisura dos processos de contratação de serviços e compras, pois a ampla publicidade dos avisos evita fraudes, superfaturamento, direcionamento e privilégios.

É tão nociva ao interesse público a manutenção dos vetos que a APJ (Associação Paulista de Portais e Jornais), entidade da qual faz parte este Diário, uniu-se a outras frentes de defesa do jornalismo profissional para apelar aos deputados federais que, na data oportuna, derrubem os atos do presidente da República que, de uma só vez, atentam contra a transparência das informações públicas e à liberdade de imprensa. Quanto mais acesso ao conhecimento o cidadão tiver, mais ele terá propriedade para fazer seus próprios julgamentos sobre determinados assuntos. O Brasil quer transparência nas licitações. Basta de impor entraves oficiais à livre circulação de informações e ideias.