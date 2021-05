Palmeirense de São Bernardo recebe vídeo de ídolos como presentes por alta da Covid-19

da Redação



03/05/2021 | 21:03



O morador de São Bernardo Fábio Alonso, 50 anos, viveu dias difíceis há um mês. Diagnosticado com o novo coronavírus em 15 de março, sofreu um desmaio no dia 17 daquele mês e foi encaminhado ao hospital, onde descobriu que tinha 50% de seu pulmão comprometido pela Covid-19. Ele teve de ficar 15 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), período no qual lutou pela vida e, simultaneamente, teve de deixar de lado um de seus maiores hobbies: acompanhar os jogos do Palmeiras.

"Teve um dia em que eu comecei ter alucinação por conta dos medicamentos e tirava a máscara de oxigênio do rosto. Neste dia, ouvi os médicos dizerem que teriam que me entubar. Mas Deus colocou a mão na minha vida mais uma vez e falou: ainda não é a sua hora", contou Fábio Alonso.

Após deixar a internação e receber alta hospitalar, o morador de São Bernardo iniciou processo de reabilitação em uma unidade de transição de cuidados, à qual chegou utilizando auxílio de oxigênio durante 24 horas por dia. "Fábio sempre teve muita força de vontade e um esforço enorme para retornar à família e ao trabalho", relembrou o médico e diretor-clínico Richard Rosenblat, da Nobre Saúde (responsável pela homenagem).

Após alguns dias de tratamento, Fábio Alonso apresentou melhora e foi liberado para ir para casa. Antes disso, porém, recebeu uma surpresa: um vídeo com depoimento de dois jogadores do atual elenco do Palmeiras: o defensor Felipe Melo e o goleiro Weverton, além de um ex-atleta do Verdão, o pentacampeão Denilson.

"Estou aqui para felicitar você por essa vitória pessoal na sua vida. Se você está voltando para casa, é porque Deus tem um plano na sua vida", declarou o capitão Felipe Melo. "Que Deus renove suas forças, você tenha muita saúde e possa ser muito feliz", disse Weverton.

Emocionado, o morador da região agradeceu às mensagens. "Como palmeirense desde que nasci, receber de dois ídolos meus, Felipe Melo e Weverton, essas mensagens de fé, força e carinho, não existem palavras para agradecer. Depois do que eu passei, só tenho a agradecer a Deus estar aqui hoje podendo falar obrigado para os meus ídolos, do time do meu coração", ressaltou.