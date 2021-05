'Só conhecemos nosso limite quando ele é colocado à prova', diz André Marques

03/05/2021 | 20:53



Os fãs de reality show não ficarão sem entretenimento mesmo quando o Big Brother Brasil 21 acabar, porque a primeira produção brasileira do gênero está de volta. No Limite estreia na Globo no dia 11 de maio, após a novela Império.

O programa, apresentado por André Marques e dirigido por Angélica Campos, será exibido nas noites de terça-feira na emissora. A atração vai contar ainda com a participação de 16 grandes nomes de edições anteriores do BBB.

Os ex-brothers que irão disputar o prêmio de R$500 mil são: André (BBB13), Angélica (BBB15), Arcrebiano (BBB21), Ariadna (BBB11), Carol Peixinho (BBB19), Elana (BBB19), Gleici (BBB18), Gui Napolitano (BBB20), Iris Stefanelli (BBB7), Jéssica (BBB18), Kaysar (BBB18), Lucas Chumbo (BBB20), Mahmoud (BBB20), Marcelo Zulu (BBB4), Paula Amorim (BBB18) e Viegas (BBB18).

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 3, o apresentador revelou que essa experiência será totalmente diferente para os brothers. "A relação com o BBB é só como eles eram conhecidos até então, mas, hoje, são os protagonistas do 'No Limite'. As provas não serão nada parecidas e eles ficarão surpresos".

"Nós já começamos as gravações e, enquanto estou no conforto, posso dizer que eles realmente estão passando perrengue, no acampamento, na praia, com sol, chuva e frio. Leva qualquer pessoa ao limite, eu, particularmente não aguentaria. Na verdade, só conhecemos nosso limite quando ele é colocado à prova. Basta querer encarar o desafio para descobrir até onde você vai", acrescentou André Marques.

Além dos programas inéditos, a Globo também exibirá o especial No Limite - A Eliminação, aos domingos, após o Fantástico. Transmitido originalmente às quartas, às 21h30, no Multishow, o spin-off exclusivo traz uma entrevista com o último eliminado falando sobre a experiência e os desafios que viveu no reality.

Dinâmica de provas e sobrevivência

Assim que chegarem à Praia Brava, nome fictício do local onde acontece a competição, os participantes serão divididos em dois grupos: Carcará e Calango. Juntos, os times vão encarar duas provas a cada semana.

Logo no início dos episódios, eles terão o primeiro desafio: a Prova de Privilégios. Objetos de grande valor para o jogo podem ser conquistados pela equipe que ganhar essa disputa, como sacos de dormir, facas ou fósforos.

Após uma noite de sono na mata, os participantes precisarão driblar o cansaço e seguir para o segundo desafio: a Prova da Imunidade. Nesta, todo o grupo vencedor garante a permanência no reality por mais uma semana.

Já os perdedores terão que participar do Portal da Eliminação, onde cada um dos membros deverá escrever o seu voto em um pergaminho e depositá-lo em uma urna. Ao final de cada programa, o participante mais votado será eliminado.

Apesar de Boninho já ter confirmado nas redes sociais que as provas de comida inusitadas, como olho de cabra ou cérebro de boi, estarão na nova versão, o apresentador contou que também não sabe mais detalhes do cardápio e que irá se surpreender junto com o público.

"A produção não me falou propositalmente. Eu acho isso bacana, porque me cria uma reação verdadeira de surpresa. Eu recebo o roteiro um dia antes só e também levo o susto que os telespectadores levam. Sou apresentador do programa, juiz das provas, mas também sou um telespectador ali", explicou André.