Metalúrgicos arrecadam 70 toneladas de alimentos

Yara Ferraz



04/05/2021 | 00:36



As ações de solidariedade organizadas pelo SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) arrecadaram cerca de 73 toneladas de alimentos desde o início do ano, por meio de doações de empresas e trabalhadores da região. Todo este montante é destinado para matar a fome da população mais vulnerável, que sofre com a crise econômica causada pela pandemia.

Na última semana, o sindicato recebeu produtos e valores doados pelos funcionários da autopeças Rassini, localizada em São Bernardo. As doações, que também contaram com a participação da empresa, foram convertidas em 640 cestas básicas.

Nas montadoras, como a Volkswagen, alimentos e produtos já arrecadados foram entregues à entidade e estão sendo distribuídos. Mas as doações e uma vaquinha virtual seguem até o fim do mês. Na Scania, trabalhadores arrecadaram aproximadamente R$ 82 mil, convertidos em alimentos.

“Nós montamos as cestas básicas, mas também, em outros casos, doamos os pacotes de alimento de acordo com o que a entidade que recebe a doação precisa. Ajudamos organizações que fazem marmitas para moradores de rua, por exemplo, e neste caso a gente manda bastante arroz e feijão, por exemplo”, disse o diretor executivo do sindicato, Carlos Caramelo. Segundo ele, numa ação realizada em conjunto com o movimento nacional dos catadores, os trabalhadores da Rassini devem fazer as entregas do que foi arrecadado nesta semana.

Além da cooperação dos trabalhadores e das empresas da região, grande parte das doações foi feita no drive-thru solidário organizado pelo sindicato, O primeiro foi organizado em São Bernardo, em 17 de abril, e arrecadou 20 toneladas em doações (água, alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza). No dia 24, a ação foi em Diadema, quando foram recebidas 40 toneladas. O próximo será sábado, em Rio Grande da Serra, em frente à autopeças Dura. <TL>