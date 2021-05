Três cidades da região oferecem 2.000 vagas em frente de trabalho

Yara Ferraz



04/05/2021 | 00:31



Três prefeituras do Grande ABC disponibilizam 2.000 vagas na frente de trabalho. Santo André, Diadema e Ribeirão Pires selecionam pessoas para atuar em programas que são responsáveis pela realização de pequenos reparos e manutenção nas vias públicas.

Ontem, Ribeirão Pires anunciou a abertura de até 200 vagas, sendo 150 para homens e 50 para mulheres (3% reservadas para pessoas com necessidades especiais). A admissão é pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogável por igual período. As inscrições começam hoje e vão até o dia 14 no site da Prefeitura (www.ribeiraopires.sp.gov.br). O preenchimento das vagas será gradativo e o auxílio mensal é de R$ 825, o que corresponde a 75% do salário mínimo.

Para participar é necessário estar desempregado por um ano ou mais, não receber benefício da Previdência Social e nem seguro-desemprego, morar em Ribeirão Pires há pelo menos dois anos e ter idade mínima de 18 anos.

Em Santo André, a remuneração é de um salário-mínimo (R$ 1.100) e são oferecidos benefícios como cesta básica mensal em dinheiro, ajuda de custo para transporte público e cursos de capacitação e orientação profissional. Os beneficiários são indicados para vagas no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda). As inscrições tiveram início no último dia 26. São 50 vagas para início imediato, mas o restante das admissões ocorrerá gradualmente e a expectativa é de convocar pelo menos 1.000 pessoas até 2024.

Em Diadema, são 800 vagas, com remuneração média de um salário mínimo por mês e cesta básica. De acordo com a Prefeitura, após a seleção, o início é imediato. O programa prevê a frequência no EJA (Educação para Jovens e Adultos) para os que não têm o ensino fundamental completo.

“Junto com o auxílio-emergencial, isso pode possibilitar que uma faixa da população, mesmo que pequena, saia daquela situação de extrema pobreza. Mas a remuneração é muito baixa, ou seja, é um atenuante”, analisou o coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero.

Mauá informou que possui 138 participantes no programa, mas não deu detalhes sobre novas vagas. São Bernardo informou que desde outubro de 2020, o TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) julgou inconstitucional o programa que atuava como frente de trabalho na cidade. De acordo com a Prefeitura, a alegação do TJ-SP é a de que o poder público só pode realizar contratações temporárias que tenham interesse público excepcional e sejam indispensáveis.