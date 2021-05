GCM de São Bernardo acaba com aglomerações, fecha estabelecimentos e faz apreensão de drogas

Do Diário do Grande ABC



03/05/2021 | 17:49



A Guarda Civil Municipal de São Bernardo encerrou, no fim de semana (1º e 2), 14 pontos de aglomerações na cidade, incluindo quatro pancadões. Ao todo, mais de 2.000 pessoas foram dispersadas dos eventos irregulares. A ação comandada pela GCM resultou ainda no fechamento de 29 estabelecimentos e apreensão de drogas com mais de 3.500 entorpecentes. Todos os flagrantes ocorreram durante a Operação Toque de Recolher, realizada diariamente no município.

Entre os 29 estabelecimentos fechados por desrespeito às normas sanitárias e decretos municipais, três comércios foram lacrados, incluindo espetaria no bairro Paulicéia, onde mais de 150 pessoas foram flagradas aglomeradas no entorno do estabelecimento.

Na madrugada de sexta (31), bar localizado na Avenida Dr. Rudge Ramos também foi lacrado após a GCM flagrar festa irregular, onde 200 jovens estavam aglomerados, sem qualquer distanciamento social, máscara ou adoção de medidas de caráter preventivo para combater a disseminação do Coronavírus. Vídeo gravado pela equipe da Guarda Civil Municipal mostra jovens consumindo bebida alcóolica, inclusive, durante a dispersão do evento.

Os demais estabelecimentos foram fechados, sem resistência, após equipes da Prefeitura constatarem desrespeito aos decretos municipais vigentes. Os proprietários dos comércios foram orientados sobre as normas e, caso constatada reincidência do descumprimento das regras, serão autuados, com interdição do local.

A Operação Toque de Recolher promoveu ainda, na madrugada de domingo, apreensão de drogas na região do Riacho Grande. Durante blitz realizada na entrada do bairro, na Rua Heinrich Nordhoff, mais de 3.500 porções de entorpecentes foram encontradas por agentes da corporação dentro de um veículo parado pelos profissionais.

Dentro do automóvel foram encontrados em sacos plásticos 1.542 papelotes de cocaína, 900 porções de maconha, 1.000 fracos de lança perfume e 375 invólucros de skunk. O indivíduo que conduzia o veículo foi detido em flagrante e o caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo.