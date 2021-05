Prefeito em exercício de SP diz que seguirá no 'mesmo ritmo de trabalho' de Covas

03/05/2021 | 17:14



O prefeito em exercício de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta segunda-feira, 3, que os trabalhos no comando da capital paulista não sofrerão alterações. No domingo, 2, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou que se licenciaria do cargo por 30 dias a fim de dar continuidade ao tratamento de um câncer no sistema digestivo e ósseo.

"Orientação que Bruno Covas nos deu é para que a Prefeitura continuasse no mesmo ritmo de trabalho: que sejam feitas as entregas, as inaugurações, os projetos em andamento e que não fosse recuado em absolutamente nada", afirmou Nunes. "É isso que nós estamos seguindo."

Durante inauguração de leitos de UTI a partir de doações de instituições privadas nesta tarde, Nunes afirmou que a prefeitura deve ampliar o número de postos de internação a fim de garantir um "nível de segurança maior para a população". Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), a região metropolitana de São Paulo registra ocupação dos leitos de enfermaria de 59,9% e de UTI em 76,5%. "É um número elevado", disse.