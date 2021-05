Suplente em Diadema substitui vereadora internada por Covid

Júnior Carvalho

03/05/2021 | 16:20



Vereador em Diadema por quatro mandatos, Antônio Rodrigues (PT) assumiu nesta segunda-feira o mandato da vereadora Lilian Cabrera (PT), que segue internada com Covid-19 e teve de se licenciar do cargo. Primeiro suplente do partido, o petista volta à casa após hiato de 16 anos longe do legislativo.

Militante histórico do PT diademense, Rodrigues cumpriu quatro mandatos consecutivos na casa (1989-1992; 1993-1996; 1997-2000 e 2001-2004), todos pelo petismo. No último, deixou o PT em episódio polêmico e migrou para o grupo rival da legenda, então capitaneado pelo ex-prefeito José Augusto da Silva Ramos (PSDB) - naquele ano, disputou a reeleição, sem sucesso, pelo Cidadania (antigo PPS). Voltou às urnas quatro anos mais tarde, pelo PSB, também em raia oposta ao PT, e novamente amargou derrota. No pleito de 2012 voltou a subir no mesmo palanque dos petistas e dividiu o revés com os ex-correligionários - o então prefeito Mário Reali (PT) foi derrotado por Lauro Michels (PV).

Durante a gestão Lauro, o PSB agarrou a base do verde e Rodrigues voltou para o PT. Ainda assim, nunca mais foi eleito: ficou na quinta suplência em 2016 e, no ano passado, na primeira. Rodrigues assume interinamente o mandato por tempo indeterminado até que Lilian, única mulher no Legislativo diademense, se recupere da Covid. A petista segue entubada na UTI do Hospital NotreCare ABC, em São Bernardo.