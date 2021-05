Fábio Jr. se enfurece e até quebra vaso ao ouvir discurso de problemas financeiros de Fiuk no BBB21: - O que esse menino tem na cabeça?

03/05/2021 | 16:11



No último domingo, dia 2, Gilberto foi eliminado do BBB21 e Juliette, Camilla de Lucas e Fiuk formaram o trio de finalistas. Como de costume, Tiago Leifert deu um minuto para cada participante falar com o público e mandar um recado explicando por que eles merecem ganhar o prêmio de um milhão e 500 mil reais.

Quando foi a vez de Fiuk, ele informou que está passando por dificuldades financeiras e quem não gostou nada disso foi o pai do cantor, Fábio Jr.! Segundo informações do colunista Erlan Bastos, o músico ficou furioso com o discurso do filho e logo discutiu com a ex, Cristina Karthalian, que é mãe de Fiuk.

Uma fonte próxima informou os detalhes:

- Ele estava muito nervoso, porque logo após o discurso do Fiuk, o telefone do Fábio não parou de tocar.

Essa pessoa ainda informou que Fiuk ganhava uma ajuda de custo de dez mil reais por mês que, em dezembro do ano passado, diminuiu para cinco mil reais - o que deixou o cantor irritado.

Fábio Jr., então, ficou bem bravo de ver o filho citar essas dificuldades em rede nacional e até mesmo teria quebrado um vaso de casa:

- Do jeito que ele falou, parece que ele passa fome! Tá maluco? O que esse menino tem na cabeça?, teria gritado.

Outros familiares tentaram acalmá-lo e estão tentando convencê-lo a gravar um vídeo de apoio para o filho - algo que ele está se recusando.

Lembrando que no discurso, Fiuk disse o seguinte:

- Ao contrário do que muita gente pensa, eu tenho muito problema, eu tive que vender o meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho e até computador, principalmente nessa pandemia. Eu arrisquei a minha vida toda aqui (...). O meu grande sonho, da minha vida, é ganhar esse um milhão e meio. E ao contrário do que todo mundo pensa, que eu sou famoso, a minha família também precisa de ajuda, principalmente a minha mãe.