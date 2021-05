Bacia de Santos já responde por 70% da produção de petróleo e gás, diz ANP

03/05/2021 | 15:41



A Bacia de Santos, onde está localizada a maior parte do pré-sal, atingiu, em março, a marca de 70% da produção nacional, sua maior participação relativa na série histórica e a sexta maior, até hoje, em valores absolutos. O dado está inserido no boletim de produção divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No mês, foram produzidos 2,56 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) na bacia, dos quais 1,99 milhão de barris por dia (bpd) foram de petróleo e 90 milhões de m³/d, de gás. O destaque foi o campo de Tupi (ex-Lula), com produção de 866 mil bpd de petróleo e 40 milhões de m³/d de gás.

A produção nacional total foi de 3,7 milhões de boe/d, dos quais 2,6 milhões de boe/d foram extraídos do pré-sal.

O Rio de Janeiro continua a ser o maior produtor, com 2,7 milhões de boe/d, seguido de São Paulo (377 mil boe/d).

A Petrobras, na condição de operadora, lidera o setor, com 3,4 milhões de boe/d. Em segundo lugar aparece a Total, com 63,34 mil barris e, em terceiro, a Shell, com 35,8 milhões de boe/d.