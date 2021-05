Mulher que recebeu coração de Eloá morre por conta da Covid

Da Redação



04/05/2021 | 09:56



A batalha pela vida de Maria Augusta da Silva dos Anjos, com 51 anos, acabou ontem. Natural do Pará, Maria precisou ser internada por complicações da Covid-19, foi entubada e não resistiu. Augusta era do grupo de risco, já que nasceu com problema cardíaco grave e precisou de um transplante de coração no ano de 2008. Na época, o órgão doado a mulher veio de Eloá Cristina da Silva Pimentel, que tinha 15 anos, morta no mesmo ano pelo ex-namorado Lindemberg Alves, na época com 22 anos. O crime aconteceu no Jardim Santo André, em Santo André.

"Ligaram do hospital e hoje foi o dia escolhido: Nosso Pai celestial recolheu a Augusta para a vida eterna, para morar ao seu lado, para abraçá-la e dizer ''''Ah filha, que bom que você chegou, vem aqui perto do Papai''''. Hoje, chegou ao fim todo seu sofrimento, sem remédios, sem cirurgias, sem agulhas, sem máquinas... apenas a grandiosa face de Deus!", escreveu sua sobrinha Jeanne, em uma rede social

Maria Augusta nasceu com um problema chamado de ventrículo único, doença que afeta o ventrículo esquerdo, no qual, não bombeava sangue para o corpo, tendo apenas o ventrículo direito funcionando direito. Segundo informações iniciais, aos 22 anos, Maria realizou uma cirurgia para colocar uma válcula cardíaca, procedimento que deu a ela mais alguns anos de vida. Mas, 16 anos depois, Augusta recebeu a notícia de que precisava de um transplante e ficou dois anos na fila até receber o órgão de Eloá.

RELEMBRE O CASO - No dia 13 de outubro de 2008, Lindemberg invadiu o apartamento em que Eloá morava com os pais. O entregador de pizzas estava armado e queria reatar o romance com a jovem. Já dentro do apartamento, ele fez Eloá e outros três colegas reféns - Nayara, Iago e Victor Campos - os dois meninos foram libertados.

Nayara chegou a ser solta no dia seguinte (14), mas dois dias depois voltou ao apartamento por orientação da PM (Polícia Militar) para tentar resgatar Eloá, o que não deu certo e ela acabou sendo feita refém novamente. Ambas com 15 anos ficaram em cativeiro por 100 horas.

No dia 17 de outubro de 2008, o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) explodiu uma bomba e conseguiu invadir o local, após escutar um barulho que seria de tiro, mas na verdade, era barulho de uma mesa. Antes da invasão, Lindemberg conseguiu balear Nayara na região do rosto, mas a jovem onseguiu sobreviver. Eloá, no entanto não resistiu aos ferimentos ao ser atingida com dois tiros.