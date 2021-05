Ingrid Guimarães fala sobre a internação de Paulo Gustavo: - A gente ora todo dia

03/05/2021 | 15:11



Nesta segunda-feira, dia 3, Ingrid Guimarães participou do Encontro com Fátima Bernardes e falou um pouco sobre o estado de saúde do ator Paulo Gustavo, internado com complicações da Covid-19, e sobre sua amizade com o ator.

- A gente está vivendo em suspensão, nós, os amigos. A gente tem um grupo de oração, que oramos todo dia. Estamos ali na fé, não aceitamos que ele não volte. O Paulo conseguiu uma coisa que ninguém conseguiu nesse país, uniu direita, esquerda, centro, todas as camadas de público. É um Brasil torcendo por uma pessoa. Onde eu vou, desde o meu porteiro até taxista, pessoas que nem conhecem ele me ligam diariamente e perguntam como ele está. O Paulo é um símbolo muito forte de alegria. Para a gente é uma tristeza, revelou.

O ator está hospitalizado desde o dia 13 de março e vem lutando contra a doença. No dia 26, foi divulgado o último boletim de saúde do ator, que revelou o diagnóstico de uma pneumonia bacteriana.

- Eu tenho certeza que a oração está fazendo efeito. O Brasil inteiro, todo mundo pensando e orando junto. São todas as religiões. É uma corrente, continuem orando que a gente tem certeza que ele vai sair dessa, completou a atriz.