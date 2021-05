Ex-esposa de Tom Veiga posta vídeo provando que não tinha condições para agredi-lo

03/05/2021 | 15:10



A morte de Tom Veiga ainda está gerando muita polêmica, mesmo depois de meses que o intérprete de Louro José acabou nos deixando. E Cybelle Hermínio, ex-esposa do ator, foi até as suas redes sociais falar sobre os últimos meses de vida de Tom.

Ela então resolveu abrir uma caixinha de perguntas para interagir com os fãs e seguidores, entre tantas questões, uma acabou chamando um pouco mais de atenção que era sobre a suposta gravação em que Tom Veiga alegava agressão por parte de Cybelle. A ex-esposa do atoe então compartilhou um vídeo em que aparece recém-operada para refutar as acusações.

- Não da para eu responder por ele. O que eu sei, é: uma pessoa que realmente foi agredida, o corpo deveria... Quer saber? Vou postar um vídeo. Quero ver se tinha condições de agredir alguém.

E nas imagens ela aparece usando uma cinta pós-cirúrgica e logo em seguida voltou até os Stories para se defender das acusações que ainda anda recebendo sobre este assunto.

- Está vendo ai? Esse é o nodulozinho? Eu vou colocar a lista aqui para vocês verem. Eu realmente tenho condições de agredir alguém? Eu tirei o nódulo, troquei prótese, fiz lipo e refiz a cicatriz da minha cesárea.

E parece que essa polêmica ainda vai longe porque na manhã desta segunda-feira, dia 3, Cybelle decidiu então suspender a sua conta no Instagram. Caso você não esteja entendendo nada, a bonitona estava sendo acusada de ter agredido o então marido em setembro de 2020, dois meses antes dele ser encontrado morto em sua casa.