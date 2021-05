Cidades que adiaram segunda dose da educação recebem novas vacinas

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



03/05/2021 | 15:04



As cidades que precisaram adiar a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 dos profissionais de educação realizam à partir de amanhã (4) a conclusão do esquema vacinal dos trabalhadores. Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que inicialmente aplicaram hoje as vacinas, precisaram adiar por conta do atraso na entrega dos imunizantes. O Diário mostrou na sexta-feira (30) que a Diretoria de Ensino da região de Mauá, que responde pelas três cidades, avisou aos profissionais sobre o adiamento.

Em Mauá, os trabalhadores que já tomaram a primeira dose na cidade devem se dirigir amanhã a uma das três escolas estaduais que estão sendo utilizadas como postos de vacinação. O grupo inclui professores, coordenadores pedagógicos, cuidadores, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, faxineiras, secretários de escolas, diretores e vice-diretores.

A imunização terá horários diferentes para cada faixa etária: das 9h às 10h (55 anos e mais), das 10h às 12h (50 a 54 anos) e das 13h às 16h (47 a 50 anos). No local da vacinação, o profissional deverá apresentar CPF e comprovantes de residência e da primeira dose. São pontos de vacina a E.E. João Paulo II (Rua Barnabé Costa, 57 – Jardim Campo Verde), a E.E. Dona Marcelina Maria da Silva Oliveira (Rua Armando Bagnara, 75 – Jardim Zaíra) e a E.E. Professora Therezinha Sartori (Rua Vitorino Dell''''Antonia, 154 – Vila Noêmia).

Em Ribeirão Pires, a segunda dose será aplicada na quarta-feira (5), na Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm I (Rua 1º de Maio, 170). Das 8h às 12h, os profissionais acima dos 55 anos serão imunizados. Das 12h às 16h, será a vez da faixa etária entre 55 anos e 47 anos. Não haverá outra data para imunização.

A Secretaria de Saúde reforça que os horários devem ser obrigatoriamente cumpridos pelos profissionais, com o objetivo de evitar aglomerações e confusões durante o processo de vacinação. Para receber a vacina deve ser apresentada a carteirinha (que contém a data da primeira dose), além do CPF. A pasta destacou que segue cobrando a liberação do sistema estadual “Vacina Já” e aguarda o envio do QR Code para que seja liberada a imunização de quem ainda não tomou a primeira dose.

Já em Rio Grande da Serra, a aplicação da segunda dose ocorre entre quarta e sexta-feira, dias 5, 6 e 7 , no Complexo Educacional 1ª Dama Zulmira (Rua José Maria Figueiredo, 491, Centro). No dia 5 serão vacinados profissionais com 55 anos e mais; dia 6 é a vez dos trabalhadores de 50 a 54 anos; e por fim, dia 7, serão vacinados quem tem entre 47 e 50 anos. O horário de atendimento será das 9h30 às 11h30 e das 13h às 15h30. É preciso levar documento com foto, CPF, comprovante de endereço e da primeira dose.