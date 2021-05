Bolsas da Europa fecham em alta com foco em dados e voos à Europa

03/05/2021 | 13:39



Os mercados acionários da Europa registraram ganhos nesta segunda-feira, 3, com investidores atentos a indicadores da região. A notícia de que voos de estrangeiros para a União Europeia podem ser retomados em breve também apoiou o humor. O pregão, porém, foi atípico, sem negócios em Londres devido a um feriado local no Reino Unido.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,58%, em 439,92 pontos.

O pregão europeu já começou com tom positivo, após um dado positivo da Alemanha. As vendas no varejo do país tiveram alta de 7,7% em março ante fevereiro, bem acima da previsão de avanço de 2,6% dos analistas.

Ainda na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da Alemanha caiu a 66,2 em abril, mas seguiu em nível elevado. O PMI da indústria da zona do euro subiu a 62,9 em abril, batendo recorde pelo segundo mês consecutivo, segundo a IHS Markit, mas um pouco abaixo da previsão de 63,3.

Também esteve em foco a proposta feita pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, de permitir que cidadãos estrangeiros totalmente vacinados contra a covid-19 possam voltar a viajar sem restrições ao bloco.

A ideia é que sejam liberados países com uma boa situação epidemiológica, em lista ainda a ser definida. A Pantheon monitora o quadro e diz que os casos do vírus "estão claramente caindo na maioria dos países da Europa ocidental, embora em taxas variáveis", com queda também na Alemanha.

Entre os dirigentes do Banco Central Europeu (BCE), o vice Luis de Guindos comentou que, caso a vacinação contra a covid-19 e a economia local avançarem, o BCE pode pensar em reduzir estímulos. Ele ressaltou, contudo, que a saída do programa de compra de ativos será cautelosa e disse que não se referia a uma eventual alta nas taxas de juros.

Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX fechou em alta de 0,66%, em 15.236,47 pontos. Entre os bancos alemães, Deutsche Bank caiu 1,81%, mas Commerzbank teve alta de 1,93%.

Em Paris, o índice CAC 40 subiu 0,61%, a 6.307,90 pontos.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB avançou 1,15%, a 24.419,97 pontos. Eni esteve entre os papéis mais negociados, em alta de 1,71%.

Em Madri, o índice IBEX 35 registrou ganho de 0,89%, a 8.893,70 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 subiu 1,59%, a 5.131,21 pontos, encerrando na máxima do dia.