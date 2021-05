Internado para tratar câncer, Bruno Covas vai para a UTI e é entubado

Do dgabc.com.br



03/05/2021 | 13:04



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e entubado após os médicos descobrirem um sangramento no estômago na manhã desta segunda-feira (3). A transferência para a UTI foi decidida após um exame de endoscopia encontrar um sangramento causado por uma úlcera, em cima do tumor original na cárdia, a passagem do esôfago para o estômago. Por conta da complicação, as sessões de quimioterapia e imunoterapia previstas para hoje foram suspensas e não devem ser realizadas nos próximos dias.

Covas foi internado na tarde deste domingo (2) no Hospital Sírio-Libanês, na Capital, para realizar exames de sangue, endoscópicos e de imagens e prosseguir com tratamento quimioterápicos e de imunoterapia contra o câncer.

Na semana passada ele solicitou afastamento da Prefeitura da Capital por 30 dias para se dedicar ao tratamento da doença, que seria mais intenso nos próximos dias. O vice-prefeito Ricardo Nunes (MDB) assume o comando da Prefeitura durante o afastamento de Covas.

Bruno Covas foi internado em 15 de abril para a realização de exames de controle, que descobriram novos focos de tumor nos ossos e no fígado. Durante a internação, ele apresentou uma piora no quadro de saúde e foi diagnosticado com líquido no abdômen e nas pleuras, tecidos que revestem os pulmões. Drenos foram colocados para a retirada do líquido e uma suplementação nutricional também foi iniciada e Covas teve alta em 27 de abril.