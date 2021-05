Ex-repórter do SBT faz revelação sobre Gabriel Cartolano: - Foi uma pedra no meu sapato

03/05/2021 | 13:10



Roger Turchetti, ex-repórter do programa Fofocalizando do SBT, fez revelações sobre Gabriel Cartolano, que atualmente apresenta o programa Vem Pra Cá ao lado de Patricia Abravanel.

Ao entrevistar Leão Lobo em seu canal do YouTube, Roger revelou:

- Gabriel Cartolano foi uma pedra no meu sapato. Nunca falei sobre isso, mas vou aproveitar aqui para revelar, porque desde o começo ele fez de tudo para me derrubar. (...) Uma das primeiras situações que aconteceu é referente à Anitta.

Ele conta que, mesmo tendo marcado com a cantora, Cartolano fez a entrevista com a artista antes dele. Roger ainda conta que ele quis tomar o seu lugar no programa Teleton, e desabafa:

- Ele editava sem o meu roteiro e fazia de tudo para perder força a minha matéria.

No vídeo, Leão Lobo também comenta que tem mágoas de Gabriel Cartolano:

- A gente era muito próximo no SBT. A partir do momento em que eu fui afastado por causa da pandemia, ele inclusive insistiu: Vai meu amigo, vai se cuidar, ficar quietinho em casa por enquanto. Eu nem queria, queria estar lá trabalhando. Desde então, ele não falou mais comigo. Nunca me ligou, nunca mais eu soube dele. A gente era bem próximo, fiquei muito magoado com isso.