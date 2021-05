Saiba como Jennifer Garner está reagindo com a aproximação de Ben Affleck e Jennifer Lopez

03/05/2021 | 13:10



Jennifer Garner já tem opinião formada sobre o que pensa da reaproximação do ex-marido e pai de seus filhos, o ator Ben Affleck, com uma das ex-namoradas dele, a cantora Jennifer Lopez, que recentemente anunciou o término de seu noivado com Alex Rodriguez.

Segundo o Entertainment Tonight, uma fonte próxima à atriz revelou que ela estaria desejando o melhor para o ex-marido e muito tranquila com o fato do ex-casal se reaproximar.

Para Garner, o importante é que o ator, que já enfrentou algumas crises após a separação deles, continue sendo um pai presente para os filhos deles, Violet, Seraphina e Samuel.

- A Jen não se importa com o Ben saindo com a J-Lo e nem ninguém. Ela quer o que for de melhor para ele. O importante é continuar sendo um bom pai. Ele estão em uma ótima fase e a felicidade das crianças é a prioridade de Jen, disse a fonte.

Os dois foram casados entre 2005 e 2015. O relacionamento com a J-Lo chegou ao fim em 2004, após cerca de dois anos juntos.