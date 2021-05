Após vencer a Covid-19, Geraldo Luís relata sentir sabor de sorvete novamente: Mágico e grandioso

03/05/2021 | 13:10



Depois de enfrentar momentos difíceis por causa do novo coronavírus, Geraldo Luís fez um relato emocionante no Instagram. O apresentador publicou um texto na noite do último domingo, dia 2, em que relata ter sentido o sabor de um sorvete novamente. Ele diz que está testando dias melhores:

Poder voltar a sentir um leve ainda sabor...o gosto de um sorvete! Parece idiota... mas é mágico e grandioso. Hoje pude testar dias melhores, andar e encontrar pessoas que oraram por mim. Agradeci cada um, tocado por ouvir palavras de amor e carinho. Na UTI, prometi a mim mesmo voltar a fazer as coisas mais simples e belas para uma vida, que de uma hora pra outra, escorrega de nossas mãos. O tempo é agora. Ah, tomei dois sorvetes dessa máquina que só vejo em Ibirá. Depois olhei minha diabetes e estava ótimaaaa. Sabe por quê? Felicidade também causa controle emocional.

Seguidores se identificaram com o texto do apresentador e deixaram mensagens:

Deus é incrível demais. Não é idiota, é milagre. Hoje poder colocar meu pé novamente no chão é muito grandioso ,depois de três meses sem me levantar de uma cama com a perna imobilizada. Por o pé novamente no chão pra mim foi uma grande conquista. Eu entendo você perfeitamente.

Só quem passou por isso sabe o valor de sentir o sabor dos alimentos.