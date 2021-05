'Você é muito especial', diz Boninho sobre saída de Gil do Vigor do 'BBB 21'

03/05/2021 | 12:49



A comovente saída de Gil do Vigor da edição do Big Brother Brasil 21 fez com que Boninho, diretor do programa, publicasse um vídeo em homenagem ao participante. Gilberto foi eliminado do último paredão do reality show da TV Globo. O economista teve 50,87% dos votos do público contra 47,65% de Camilla de Lucas e 1,48% de Juliette.

Na noite deste domingo, Tiago Leifert fez um discurso emocionante para anunciar o eliminado: "Você é um orgulho pra esse reality, é um dos maiores personagens da história do programa, você é indestrutível e tudo já está bem. Volte sempre, Gil do Vigor!". Aplaudido pelos colegas, Gil saiu da casa aos prantos.

Nas redes sociais, muitos se comoveram com a saída do economista, que sempre foi fã do Big Brother. Boninho publicou o vídeo da despedida de Gil e comentou: "Obrigado @gilnogueiraofc você é muito especial! Vai doutor, viva sua vida. A gente te ama", escreveu na legenda das imagens.