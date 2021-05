Gilberto fala sobre eliminação do BBB21: - Eu sabia que seriam duas torcidas contra a minha

03/05/2021 | 11:10



Gilberto foi o último eliminado do BBB21! O brother saiu do reality show no último domingo, dia 2, deixando Juliette, Fiuk e Camilla de Lucas na grande final. Nesta segunda-feira, dia 3, Gil participou do programa Mais Você para falar sobre o jogo e Ana Maria perguntou de onde veio o apelido Gil do Vigor:

- Começou com uma amiga minha, Raquel. Ela que criou o termo vigor. Ela falava assim: Amigo, tem que vigorar, se não vigorar não vai dar certo. Eu comecei a utilizar esse termo, tudo era vigor, aí as pessoas começaram a me conhecer como Gil do vigor.

O ex-BBB falou sobre o reencontro com a mãe, Jacira:

- Minha mãe sempre foi a minha parceira, a gente sempre foi muito junto, muito unido. Dentro do programa eu tinha esse receio: Será que minha mãe esta orgulhosa de mim? Era a minha maior preocupação. Encontrar com ela ontem e ver que ela estava orgulhosa. Minha mãe tá digital influencer, tá toda famosa.

Ana Maria questionou se Gilberto acreditava que seria eliminado no paredão contra Juliette e Camilla de Lucas:

- Eu sabia que seriam duas torcidas contra a minha. Eu tinha um pouquinho de esperança, mas ainda assim eu lembrava do sonho em que eu saia no paredão com duas mulheres.

Gil do Vigor ainda falou sobre as teorias da conspiração que criava dentro do programa:

- Acho que pelo menos ocupava a minha cabeça para não ficar pensando besteira do povo. Foi bom, eu acho.

O ex-BBB também comentou sobre a amizade com Fiuk, mas negou estar apaixonado:

- Eu amo aquele menino, de verdade. Ele é muito especial, tem o coração maravilhoso. Tem o jeitinho Fiuk de ser, e as pessoas não entendiam. (...) É amor verdadeiro, mas a parte carnal ali confundia, por causa da carência. Mas não tem nada de relacionamento. Aqui, olhando assim, vai ser meu amado, com muito carinho, mas não tem nada de relacionamento.

Por fim, o brother deu o seu palpite sobre quem vai ganhar o reality show:

- Eu acho que a Juliette vai ganhar, e vai ganhar disparado.