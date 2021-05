Amigas? Anitta é flagrada ao lado de Kylie Jenner durante festa de aniversário na qual Jade Picon também estava presente

03/05/2021 | 11:10



Não é de hoje que Anitta mostra que tem amizades internacionais, mas parece que a cantora se superou e agora está se aproximando do clã Kardashian-Jenner! A intérprete de Girl From Rio, que está morando em Miami, nos Estados Unidos, foi flagrada por internautas em cliques feitos durante uma festa promovida por Travis Scott - pai da filha de Kylie Jenner, Stormi -, além de aparecer bem próxima de Kylie em alguns cliques.

A festa ocorreu em uma boate e foi motivada pela comemoração do aniversário de Travis, celebrado na sexta-feira, dia 30. Através de registros postados nas redes sociais por diferentes convidados, alguns internautas com olhos de águia perceberam a presença da cantora, bem como a da influenciadora Jade Picon, muitas vezes ao lado da caçula das irmãs Kardashian-Jenner!

Confira abaixo alguns dos registros encontrados pelos internautas:

Anitta e Kylie Jenner juntas, comemorando o aniversário de Travis Scott em Miami.

Além de Anitta, Jade Picon também foi flagrada ao lado de Kylie Jenner no show do Travis Scott, ontem em Miami.

Mais que amigas, Friends! Anitta foi flagrada com a Kylie Jenner no aniversário do Travis Scott, em Miami.