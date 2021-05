Príncipe Harry é recebido como um astro do rock em evento pró-vacina da Covid-19 nos Estados Unidos

03/05/2021 | 11:10



No último domingo, dia 2, príncipe Harry participou de seu primeiro evento desde que voltou aos Estados Unidos após o velório de seu avô, príncipe Philip, que aconteceu na Inglaterra. Enquanto Meghan Markle ficou em casa, já que está grávida pela segunda vez, o Duque de Sussex marcou presença no Vax Live - uma iniciativa que encoraja países mais ricos a dividir vacinas contra o coronavírus com o resto do mundo. Segundo informações do Daily Mail, Harry foi ovacionado e recebido como um astro do rock no estádio de Los Angeles, onde aconteceu o evento!

Uma pessoa anunciou a chegada do irmão de príncipe William:

- Por favor, dê as boas-vindas ao presidente da campanha do Vax Live, príncipe Harry, o Duque de Sussex!

Enquanto isso, seu nome era exibido em letras gigantes em uma tela que piscava atrás dele.

Em seguida, ele realizou um discurso de cerca de cinco minutos para expor o seu argumento, enquanto na plateia estavam profissionais da saúde que estão na linha de frente:

- Vocês passaram o último ano lutando corajosamente e abnegadamente para proteger a todos nós. Vocês serviram e se sacrificaram, colocaram-se em perigo e com bravura sabendo dos custos. Devemos a você uma profundidade incrível de gratidão, obrigado. Mas também estamos nos unindo porque esta pandemia não vai terminar a menos que ajamos coletivamente com um compromisso sem precedentes com nossa humanidade compartilhada. A vacina deve ser distribuída a todos em todos os lugares. Não podemos descansar ou realmente nos recuperar até que haja uma distribuição justa para todos os cantos do mundo. (...) O vírus não respeita fronteiras e o acesso à vacina não pode ser determinado pela geografia. Deve ser aceito como um direito básico para todos e esse é o nosso ponto de partida.

Harry ainda continuou:

- Nenhum de nós deve se sentir confortável pensando que poderíamos ficar bem quando tantos outros estão sofrendo. Na realidade, e principalmente com essa pandemia, quando alguém sofre, todos nós sofremos. Devemos olhar além de nós mesmos com empatia e compaixão por aqueles que conhecemos e por aqueles que não conhecemos. Precisamos erguer toda a humanidade e garantir que nenhuma pessoa ou comunidade seja deixada para trás. O que fizermos neste momento ficará para a história e esta noite, estamos em solidariedade com os milhões de famílias em toda a Índia que estão lutando contra uma segunda onda devastadora.

Tanto Harry, quanto Meghan, são presidentes do Vax Live que visa inspirar confiança em vacinas em todo o mundo e ajudar a levar as vacinas da Covid-19 para todos, em qualquer lugar, segundo comunicado. Chamado oficialmente VAX Live: The Concert to Reunite the World, o evento foi gravado no último domingo, mas será transmitido no dia 8 de maio, e contou com grandes nomes como Jennifer Lopez, Ben Affleck, Selena Gomez, Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel, Nomzamo Mbatha, Olivia Munn e Sean Penn, além do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, além da vice-presidente, Kamala Harris.