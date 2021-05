Após eliminação de Gilberto no BBB21, trio de finalistas comemora e Juliette e Fiuk trocam selinho!

03/05/2021 | 10:10



O trio de finalistas do BBB21 finalmente está decidido! Após a eliminação de Gilberto na noite do último domingo, dia 2, Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette se consagraram como os três confinados que chegaram até a final - e é claro que isso rendeu muita comemoração.

Logo depois que Gilberto deixou a casa, o trio conversou um pouco até que finalmente caiu a ficha. Camilla de Lucas e Juliette gritaram e agradeceram aos fãs pela permanência dentro do programa, que posteriormente foi comemorada com comes e bebes enviados pela produção para celebrar o trio. Além de salgadinhos e champanhe, os finalistas também receberam flores e cartas contendo os parabéns do programa por chegarem tão longe.

Logo em seguida, o trio foi para o gramado, onde Fiuk estourou uma champanhe para comemorar. O clima de comemoração, no entanto, parece ter inspirado os brothers a encenar outro tipo de acontecimento: um casamento de mentirinha entre o cantor e Juliette, que foi celebrado por Camilla de Lucas:

- Nós estamos aqui essa noite para celebrar o casamento de Juliette Freire e Fiuk. O amor, ele realmente é lindo e a história de conexão de vocês dois começou num reality show no ano de 2021. Dois incrédulos do amor, que começaram uma história de muita guerra e muito conflito. Mas no final, como sempre, o amor, ele venceu.

Depois que Fiuk aceitou se casar com a maquiadora, e Juliette afirmar que sua resposta só seria sim se os dois não incluíssem Gil no relacionamento, a influenciadora pediu que a união falsa fosse selada com um beijo. Apesar de Juliette resistir e optar por abraçar o filho de Fábio Jr, ela acabou dando um selinho no ator - fato que foi comemorado pela amiga Camilla:

- Juliette beijou no BBB!

Apesar da celebração, os três finalistas ainda tiveram tempo de avaliar os acontecimentos do programa. Antes da eliminação de Gil, os quatro assistiram a vídeos que mostravam a trajetória de cada um dentro do programa e Juliette retomou o conteúdo visto em conversa com Camilla de Lucas:

- Eu não estava louca. Eu comecei a me questionar se eu estava criando. Cheguei aqui, fui julgada como mentirosa, como fake, como tudo. Eu era julgada o tempo inteiro?

A influenciadora concordou com a chateação da amiga, e revelou que havia se afastado de muitas pessoas por conta dos comentários feitos ao longo do reality:

- Algumas coisas eu ouvi? Comentarios nível esse. E foi por isso que eu fui me afastando do povo, porque eu olhava eu falava: Gente, o povo está ficando maluco.

Camilla ainda celebrou o fato de ter acertado suas escolhas no jogo da discórdia que indicava quem ela acreditava que não iria ganhar o programa:

- As pessoas que eu dei a placa de ?não ganha? já saíram. Já pensou eu dou a plaquinha e a pessoa ganha? Seria tombada.

Já Fiuk, em conversa com as duas sisters, voltou a falar sobre os problemas financeiros que citou durante sua fala para tentar conquistar o primeiro lugar do BBB21. Para Juliette e Camilla, o filho de Fábio Jr. esclareceu que a pandemia havia criado dificuldades para sua família:

- Eu não tô acreditando [que estou na final]. Eu estava cancelado, não queriam me contratar, tive que vender tudo. As pessoas acham que eu e a minha família estamos bem de dinheiro. Meu pai não tem feito show, só música não dá dinheiro, tem que ter show.

Mas a noite também teve um susto entre Juliette e Fiuk! Apesar de a casa estar bem mais vazia agora, com apenas três participantes, Fiuk acabou abrindo a porta do banheiro privado justamente quando Juliette estava lá dentro! A sister acabou gritando, mas depois caiu na risada e ouviu desculpas do colega:

- Nossa, Juliette, foi mal, Juliette. Só tem três pessoas na casa, nunca achei que você ia tá aí agora.

E aí, quem deve ganhar o BBB21?