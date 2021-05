Participantes do Super Dança dos Famosos são revelados

03/05/2021 | 09:10



No domingo, dia 2, Faustão revelou no palco do Domingão quem são os primeiros participantes do Super Dança dos Famosos!

Paolla Oliveira, que já havia sido anunciada pelo apresentador, fará dupla com o bailarino e professor Leandro Azevedo. Além da atriz, estão no elenco da última e extraordinária edição da competição os artistas: Claudia Ohana, Odilon Wagner, Mariana Santos, Arthur Aguiar, Maria Joana, Marcello Melo Jr, Sophia Abrahão e Rodrigo Simas.

Fausto, que encerrará seu contrato com a TV Globo no fim deste ano, também formou as duplas, apresentando os respectivos professores de cada um dos artistas.

Neste ano, a competição, que será em clima comemorativo, trará uma nova dinâmica, com uma decisão a cada domingo. Na primeira fase, uma dupla, das três que se apresentam a cada semana, seguirá direto para a próxima etapa, enquanto as outras seguem para a repescagem.

No próximo domingo, dia 9, Faustão irá revelar mais nove duplas que integrarão a última temporada do quadro.

Abaixo, veja os primeiros casais revelados:

Paolla Oliveira e Leandro Azevedo

Claudia Ohana e Heron Leal

Odilon Wagner e Yasmin Marinho

Mariana Santos e Élcio Bonazzio

Arthur Aguiar e Tati Scarletti

Maria Joana e Marcus Viana

Marcello Melo Jr e Jaque Ciocci

Sophia Abrahão e Zazá Ferrer

Rodrigo Simas e Nathália Ramos